Britânicos a residir no Porto só têm a dizer mal do Brexit

Isabel Peixoto Hoje às 09:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A população britânica a residir no Grande Porto aumentou exponencialmente desde 2017, o ano a seguir ao referendo que determinou a saída do Reino Unido da União Europeia.

Segundo informações a que o JN teve acesso - resultantes do cruzamento de dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras com os recolhidos por serviços da comunidade local, nomeadamente consulares -, são conhecidos 534 residentes na área. O Porto continua a ser o concelho preferido, enquanto Gaia perdeu terreno para Matosinhos.

Segurança e cuidados de saúde para a reforma, sol, negócios e mar estão entre os fatores que mais determinam a permanência na região, ou seja, as escolhas dos britânicos já pouco têm a ver com a tradicional ligação aos vinhos. Também estão mais próximos das comunidades e menos agrupados em clubes, mostrando um elevado grau de adaptação. Sendo cidadãos que trabalham entre nós e pagam os seus impostos, o JN foi perguntar-lhes como encaram o Brexit.