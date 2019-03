Manobra perigosa de carro atinge mota e faz dois feridos no Porto

Hoje às 00:44 Facebook

Um jovem casal ficou ferido, este sábado à noite, quando um carro embateu na mota em que seguiam, na avenida da Boavista, no Porto.

O acidente, segundo relataram testemunhas no local, ocorreu quando um carro fez uma manobra perigosa, atingindo o velocípede, que descia a avenida da Boavista.

O carro subia, no sentido Poente-Nascente, quando tentou virar à esquerda, num cruzamento perto do hotel Sheraton, uma zona em que tal manobra não é permitida. A viatura atingiu o velocípede, que seguia no sentido Poente-Nascente.

Um jovem casal, aparentando cerca de 20 anos, sofreu ferimentos considerados leves, na sequência do acidente, registado às 23.08 horas de sábado. As vítimas foram assistidas no local e transportados ao hospital pelos Bombeiros Portuenses, informou fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro, do Porto.

A circulação esteve interrompida no troço da avenida da Boavista entre o hotel Plaza e o cruzamento em que ocorreu o acidente, perto do Sheraton.