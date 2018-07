Marcelo na inauguração do mercado temporário do Bolhão

27 Abril 2018 às 12:07 Facebook

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai estar no Porto na quarta-feira, às 11 horas, na inauguração do mercado temporário do Bolhão, instalado no centro comercial La Vie.

O chefe de Estado acompanhará o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, na visita inaugural ao equipamento que vai acolher os comerciantes do Bolhão nos dois anos que deverão demorar as obras de recuperação do histórico mercado.

A comitiva vai encontrar-se na porta de entrada do Mercado do Bolhão, na Rua de Fernandes Tomás, percorrendo depois a pé a distância até ao centro comercial La Vie.