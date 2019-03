Marginal do Porto, na Foz, fechada por causa do mar agitado

Hugo Silva Hoje às 12:01 Facebook

A Avenida Dom Carlos I, na Foz do Douro, no Porto, vai ser fechada ao trânsito a partir das 14.30 horas desta quarta-feira, devido ao previsível agravamento das condições meteorológicas.

Em causa está, sobretudo, o aumento significativo da agitação marítima, especifica a Câmara do Porto, que anunciou a medida lembrando que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos laranja e amarelo para o Porto, prevendo "ondas de noroeste com 5 a 5,5 metros, podendo atingir 9 metros de altura máxima".

"Por precaução, torna-se necessário interromper a circulação automóvel na Avenida de Dom Carlos I, na zona da barra do Douro, a partir das 14.30 horas de hoje, quarta-feira. O trânsito será restabelecido logo que as condições do mar o permitam, sendo feita uma reavaliação da situação no início da manhã de quinta-feira", pormenoriza a Câmara do Porto.

"A Proteção Civil Municipal recomenda à população que tome as devidas precauções e apela ao respeito pelos perímetros de segurança estabelecidos para peões junto da orla costeira e acessos aos molhes, bem como aos cortes de trânsito que serão implementados nestas zonas", acrescenta o comunicado.

A Autarquia, através do Departamento Municipal de Proteção Civil, "continuará a acompanhar permanentemente a atualização destas previsões, implementando todas as medidas preventivas e de segurança adequadas e difundindo os avisos julgados necessários".

A Câmara recorda que, em caso de emergência, os munícipes devem contactar o 112 ou o Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto através do número de telefone 225 073 700.