Marques Soares remodela loja das Carmelitas no Porto

As lojas da Marques Soares nas ruas das Carmelitas e de Santa Catarina, no Porto, serão remodeladas no próximo ano.

O anúncio foi feito na terça-feira, durante o almoço do 58.º aniversário da marca, no qual foi também adiantada a aposta da Marques Soares nas vendas online. Segundo Paulo Antunes, do Conselho de Administração, está em curso um investimento de 200 mil euros no desenvolvimento de um novo site. O objetivo é aumentar o peso das vendas online.

Os clientes da Marques Soares são desafiados a contar histórias relacionadas com a marca no novo site que será lançado esta quarta-feira. Os 58 melhores episódios serão premiados.