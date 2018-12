Más condições fecham 127 camas nas residências da UP

Marisa Silva e Filipa Vieira Ontem às 22:54 Facebook

Vêm de todo o país para estudar no Porto, mas nem sempre se sentem em casa. Alguns alunos da Universidade do Porto (UP) lamentam a falta de condições nas residências e reivindicam mais investimento no Ensino Superior.

Nas nove residências da UP, existem 127 camas inutilizadas devido a infiltrações ou à falta de manutenção. Enquanto uns reconhecem "o ouro entre o bronze" e dão graças por estar num quarto sem problemas, outros pedem mais conforto.

"Quando vi o apartamento foi um choque. Não temos cozinha e o quarto é minúsculo", revelou Marlene Simões que vive na residência Novais Barbosa, no Campo Alegre.

A estudante açoriana conheceu a residência há dois anos. Queixa-se das infiltrações e da praga de bichos que exterminou no início do ano letivo. Se não fosse o apoio da mãe já teria desistido. "É preciso ter muito estômago para aguentar isto. Comprei veneno para os bichos e a minha mãe chegou a fazer queixa", confessou.

Rute Pereira, colega de residência, considera que o pior é não ter um fogão para preparar as refeições. Sem alternativas, os estudantes cozinham no micro-ondas. "Não temos cozinha e há um frigorífico para 13 pessoas. Se for à cantina todos os dias gasto 100 euros mensais", criticou a estudante.

Garantindo não ter recebido queixas em relação a bichos nos quartos, a Reitoria da UP afirmou que não está prevista a construção de uma cozinha na residência, uma vez que dispõe de uma cantina no edifício.

Para Horácio Ladera, a residência da Bandeirinha, junto ao Hospital de Santo António, "é das melhores". O jardim nas traseiras com vista sobre o rio Douro e os quartos duplos com casa de banho privativa são os pontos fortes da residência. Ainda assim, aponta falhas no aquecimento e critica a falta de investimento. "A redução de propinas não vai ajudar a resolver o problema estudantil. Para o Orçamento do Estado [de 2019] não existimos. Estamos a ser vítimas de uma agenda política", lamentou.

O preço no privado levou José Fernandes a trocar um quarto perto da Faculdade de Belas Artes, onde estuda, por um lugar na Bandeirinha. É de Famalicão e frequenta o terceiro ano de Multimédia. "É estranho, de repente, ser forçado a estar num espaço sem saber quem é que lá está. É chegar a casa e sentir que não estou em casa", disse.

Falta de manutenção

De acordo com João Pedro Videira, presidente da Federação Académica do Porto (FAP), as residências Alberto Amaral, Jayme Rios de Sousa e Novais Barbosa são as que têm mais deficiências estruturais. Das 127 camas fechadas por más condições, 112 pertencem à Alberto Amaral.

"De uma forma genérica há falta de controlo de qualidade e de manutenção do edificado. É feito o investimento para construir mas fica relegado para segundo plano o investimento em manutenção. Fazem-se grandes obras, abrem-se residências e ao fim de dez anos acontece o que se verifica na Novais Barbosa que, em termos de qualidade da infraestrutura, é a pior", referiu João Pedro Videira.

Há um ano, a UP arrancou com um programa de reabilitação e conservação de algumas residências, entre elas a de Paranhos e a do Campo Alegre I. Decorre, neste momento, o concurso público para a reabilitação dos quartos encerrados na Alberto Amaral. As obras, com um custo de mais de 2,5 milhões de euros, deverão começar em setembro de 2019 e têm uma duração prevista de 540 dias.

"[A obra] incluirá intervenções nos quartos fechados, tendo em vista o funcionamento do sistema solar térmico, o melhoramento dos sistemas de ventilação e a recuperação dos equipamentos sanitários que contêm fugas", avançou a UP.

Bairro académico é bandeira para o próximo mandato

A construção de um bairro académico, no Porto, é uma das soluções apontadas por João Pedro Videira para a falta de alojamento universitário. Para a medida resultar, o presidente da Federação Académica do Porto (FAP) e candidato a um novo mandato defende que tem de existir uma cooperação entre a Universidade do Porto, o Politécnico, a FAP e a Câmara. A concretização da ideia será a principal bandeira de João Pedro Videira que se apresenta a eleições na próxima sexta-feira.