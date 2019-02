Mau tempo corta Avenida Dom Carlos I no Porto

Adriana Castro Hoje às 15:21 Facebook

A avenida D. Carlos I, na zona da Foz do Douro, no Porto, está cortada ao trânsito devido ao mau tempo. A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha já alertou para a possibilidade de cheias, formação de lençóis de água e gelo e quedas de árvore.

A avenida está cortada desde as 18 horas de quinta-feira, "não se prevendo o encerramento de mais nenhuma artéria", de acordo com a Câmara do Porto.

Desde as 8 da manhã desta sexta-feira, os Bombeiros Sapadores do Porto já registaram 32 ocorrências, sendo a maioria delas relativa a quedas de árvores. Não há registo de feridos.

Para hoje está previsto vento forte de noroeste, com rajadas até 75/85 km/h no litoral, que deverão atingir valores da ordem de 110 km/h a norte do cabo Mondego e nas terras altas do Minho e Douro litoral e da região Centro.

O IPMA prevê ainda uma descida da temperatura, o que associado ao vento forte aumentará o desconforto térmico.

Devido ao mau tempo, a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha alertou para a possibilidade de cheias, formação de lençóis de água e gelo e quedas de árvore.