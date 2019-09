Mau tempo fecha stands na Feira do Livro do Porto

Sérgio Almeida Hoje às 15:11 Facebook

A Feira do Livro do Porto foi suspensa neste sábado, penúltimo dia do evento, devido à chuva e vento que se têm feito sentir na região norte. A programação cultural no interior da Biblioteca Almeida Garrett não foi afetada.

Expectativas goradas para os 130 editores, livreiros e alfarrabistas que depositavam expectativas no último fim de semana da Feira do Livro do Porto: os stands vão estar encerrados ao longo de todo o dia devido ao meu tempo.

A decisão foi tomada ao início da tarde e apanhou de surpresa os responsáveis dos pavilhões, já que estavam previstas várias sessões de autógrafos e apresentações de livros no interior.

Num comunicado publicado na página oficial do evento no Facebook, a organização informa que "a chuva interrompe mas não anula a Feira do Livro": "A tradição fez das dela - a previsão de agravamento da chuva para sábado obriga-nos a fechar os stands. Mas o programa cultural com todo o conforto no Auditório e na Biblioteca".

Afastado, para já, está o prolongamento da suspensão para amanhã, último dia.