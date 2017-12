Mau tempo leva Câmara do Porto a cortar Avenida D. Carlos I

Hoje às 13:42 Facebook

O mau tempo que se faz sentir levou a Câmara do Porto a anunciar o corte de trânsito na Avenida D. Carlos I, ao final da tarde desta terça-feira.

"Com o Porto sob Aviso Laranja a partir do final desta tarde, encontra-se também prevista agitação marítima forte entre as 0 horas e as 15 horas de quarta-feira: a ondulação de noroeste a deverá variar entre os cinco e os seis metros, podendo a altura máxima atingir os 10 metros", explica a Autarquia, no seu site.

Neste contexto, a Proteção Civil Municipal apela "ao respeito pelos perímetros de segurança e cortes de trânsito que serão estabelecidos junto da orla costeira e acessos aos molhes, nomeadamente na Avenida de D. Carlos I".

A Câmara garante que vai continuar a acompanhar em permanência a atualização das previsões meteorológicas, "implementando todas as medidas preventivas e de segurança adequadas, e difundirá os avisos que se julguem necessários".