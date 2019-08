Mercado junto a estação de S. Bento desmontado

Célia Soares Hoje às 14:49 Facebook

O mercado gastronómico Porto Station Market, junto à Estação de S. Bento, começou a ser desmontado, na manhã desta terça-feira.

Funcionários da Autarquia e Polícia Municipal deslocaram-se à Rua da Madeira. E as estruturas do mercado começaram a ser desmontadas e retiradas do espaço.

Ao JN, Francisco Freixinho, responsável pela empresa Vertentitinerante, a promotora do mercado gastronómico, disse que "a Câmara tomou posse administrativa" do terreno e, "ao fazer isso, desrespeitou a decisão do tribunal". O empresário lembrou que naquele evento estão envolvidas cerca de 60 pessoas. "Algumas, inclusivamente até deixaram os empregos para se dedicarem a este mercado", acrescentou Francisco Freixinho.

Contactada pelo JN, a Câmara do Porto disse que "está simplesmente a repor a normalidade urbanística na defesa de património classificado e protegido por lei, depois de ter cessado uma atividade ilegal e não licenciada que ali chegou a decorrer durante algumas horas". A Autarquia acrescentou ainda que "age de acordo com a legalidade e no âmbito de processos judiciais intentados pelos promotores para tentarem impedir a Câmara de atuar". Sendo que a ação desta terça-feira "decorre graças a uma resolução fundamentada apresentada pela Autarquia junto do tribunal".