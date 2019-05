Metallica doam 40 mil euros para a nova ala pediátrica do São João

Ontem às 22:44 Facebook

Twitter

Partilhar

A banda norte-americana de heavy metal Metallica, que atuou na quarta-feira no Estádio do Restelo, em Lisboa, doou, através da fundação "All Within My Hands", 40 mil euros à Associação O Joãozinho, para ajudar a construir a nova ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto.

"Os Metallica estão de volta à estrada e de volta à Europa! A dar início a esta tour de estádios, a doação desta noite vai para O Joãozinho em apoio aos seus esforços para arrecadar fundos para construir uma nova ala para a enfermaria pediátrica do Hospital São João, no Porto", pode ler-de na publicação da página de Twitter da fundação da banda, "All Within My Hands", criada em 2017.

Os Metallica atuaram esta quarta-feira à noite no Estádio do Restelo, em Lisboa, no concerto que marca a apresentação da "Worldwired Tour 2019", uma digressão mundial com espetáculos em estádios.