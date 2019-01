Metro avança com estudos das linhas de Gondomar e Maia

Carla Sofia Luz Hoje às 14:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A Metro do Porto vai avançar com os estudos para a elaboração dos programas-base de duas novas linhas: a linha do Souto, que aproximará o Estádio do Dragão do centro de Gondomar, e a ligação entre a Faculdade de Engenharia do Porto e o coração da Maia.

A decisão foi tomada, nesta semana, pelo conselho de administração da empresa, dando resposta ao compromisso assumido em fevereiro de 2017.

No dia em que foi anunciada a construção da Linha Rosa (G) entre S. Bento e Casa da Música, no Porto, e o prolongamento da Linha Amarela a Vila d"Este (Gaia), o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, encarregou a empresa de estudar três novas ligações (a Gaia e aos centros de Gondomar e da Maia), preparando a terceira fase de expansão da rede. O Plano Nacional de Investimentos 2030, aprovado este mês pelo Governo, reserva 620 milhões de euros para o crescimento do metro a partir de 2020.