Uma falha de sinalização condicionou, esta terça-feira à tarde, a circulação do metro entre as estações da Senhora da Hora e da Fonte do Cuco.

O condicionamento afetou as linhas E (Estádio do Dragão - Aeroporto), B (Estádio do Dragão - Póvoa de Varzim) e C (Campanhã - ISMAI), que fazem a ligação entre as duas estações em causa. O aviso foi feito nos painéis de informação do metro.

Segundo a Metro do Porto, o problema "durou 20 minutos, não teve grande impacto e está resolvido".