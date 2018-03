Metro do Porto com atrasos por causa de greve na EMEF

JN Hoje às 11:17 Facebook

A greve dos trabalhadores da Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF) está, esta manhã de quinta-feira, a condicionar a circulação do Metro do Porto, com atrasos que podem chegar aos 15 minutos.

Segundo informações da empresa Metro do Porto, as linhas A, B, C, E e F são as mais afetadas com "variações que podem chegar aos 10 e 15 minutos". Já a Linha D e no troço entre a Senhora da Hora e o Dragão as alterações de frequência das composições variam entre 1 a 3 minutos.

"Pedimos desculpa pelo incómodo", afirma a Metro do Porto.