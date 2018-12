Metro do Porto encerrado a partir da meia-noite

Adriana Castro Hoje às 17:45 Facebook

Devido à greve, todas as linhas do metro do Porto vão estar encerradas a partir da meia-noite deste domingo.

A Metro do Porto vai encerrar todas as linhas da rede a partir da meia-noite de hoje. De acordo com um comunicado da empresa, os serviços deverão ser retomados às 6 da manhã de terça-feira.

Fonte da empresa esclareceu que "não houve acordo com os trabalhadores" da ViaPorto - concessionária do metro -, e, "não havendo serviços mínimos, nem garantia de haver maquinistas a partir da meia-noite desta segunda-feira, a empresa optou por encerrar a rede".

Acrescentou ainda que "é a primeira vez que uma greve paralisa totalmente a operação do metro".

Rui Pedro Pinto, dirigente no Sindicato dos Maquinistas, fala numa greve "pela redução da carga laboral, alteração na categoria profissional e mais contratações". "Nos últimos oito anos os condutores da Metro do Porto nunca fizeram greve para além das greves gerais. Chegámos ao nosso limite. Aguardámos durante dois anos com boa fé, mas agora já passou muito tempo a aceitar as regras da empresa [ViaPorto]", declarou o dirigente.

Estão ainda previstos mais dois dias de greve, nos dias 17 e 31 deste mês. A Metro do Porto espera que, até lá, haja alguma evolução na negociação com os trabalhadores.