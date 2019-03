Metro do Porto pede prudência na compra do passe único

Adriana Castro Hoje às 17:22 Facebook

O passe único no Grande Porto fica disponível para compra esta quinta-feira nas lojas Andante. A Metro do Porto pede aos passageiros que não comprem todos o título mensal no primeiro dia de forma a evitar constrangimentos nos pontos de venda.

O passe único entra em vigor a partir de 1 de abril, mas já vai ser possível fazer o carregamento com a nova tarifa esta quinta-feira. A Metro do Porto vai reforçar o número de funcionários nas lojas Andante mas pede ponderação na deslocação aos pontos de venda.

Dos 150 mil carregamentos mensais de passes de metro, 63 mil correspondem a títulos Z2. E, apesar de serem esses mesmos passageiros quem precisa de se deslocar às lojas Andante caso queiram acrescentar mais uma zona ao seu percurso (alargando o seu título para Z3), a Metro do Porto apela a todos aqueles que não têm necessidade imediata de incluir mais uma zona ao seu título, para que não o façam nos primeiros dias. Até porque, esse acrescento de zona não tem efeito imediato. Só será válido a partir do dia 1 de abril.

Para aqueles que viajarem com títulos iguais ou superiores a Z4, não será preciso fazer nenhuma alteração, sendo que passam a poder viajar em toda a área metropolitana.