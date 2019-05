Metro do Porto vai ter sensores para detetar quem não paga

Hugo Silva Hoje às 14:06 Facebook

A Empresa do Metro vai avançar com um novo sistema para controlar a validação de bilhetes nas estações subterrâneas. A deteção dos infratores vai ser feita através de sensores, numa solução que será implementada, a título experimental, na estação da Casa da Música, no Porto.

O sistema permitirá "detetar ações, movimentos e direções dos utilizadores do serviço de transporte no seu percurso de acesso ao metro, sem invadir a privacidade", explica a Hitachi Consulting, que idealizou o modelo. A forma como será feito o alerta para as situações de infração ainda não está definida.

Na prática, os sensores permitirão detetar quem tem andante válido, quem tem e não validou e quem não possui o título. O sistema será dotado de "inteligência artificial" que permitirá identificar casos de pessoas que acedem às estações e não vão para o metro, como acontece com quem vai deixar ou esperar alguém ou quem se dirige a algum dos espaços comerciais que há nas gares subterrâneas. Daí a importância de detetar os movimentos e os percursos dos utentes.