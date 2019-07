Hoje às 12:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O metro volta a circular no tabuleiro superior da ponte Luís I, entre Porto e Gaia, a partir das 13 horas desta terça-feira.

"Concluídos os trabalhos de reparação de uma avaria num dos aparelhos de dilatação da Ponte Luís, no prazo e nos moldes previstos, o serviço da Linha Amarela volta à normalidade, cumprindo, como sempre, as mais rigorosas condições de operação", afirma a Empresa do Metro, em comunicado.