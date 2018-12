Metro e STCP reforçam oferta de transporte para a passagem de ano

Hoje às 12:28, atualizado às 12:31 Facebook

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) vai reforçar o serviço na noite de passagem de ano e o Metro do Porto funcionará toda a madrugada em seis das suas sete linhas.

As autoridades locais estimaram já que cerca de 200 mil pessoas celebrem o réveillon na avenida dos Aliados, centro do Porto.

Em comunicado, a STCP anuncia que na noite de segunda para terça-feira recorrerá a veículos de maior capacidade, "assegurando os percursos e horários habituais, a que se somam os autocarros das linhas da Rede da Madrugada".

Segundo a operadora, a Rede de Madrugada começa a operar às 21.00 horas do último dia do ano até às 05:30 de 01 de janeiro, "contemplando o dobro dos autocarros nas linhas que vão para a Baixa da cidade do Porto, nos troços de maior procura".

Durante a noite e madrugada, estará disponível o "Park & Ride Andante", para estacionamento de veículos particulares em parques periféricos, num sistema associado ao título de transporte Andante. Com tarifário especial Andante será possível estacionar em parques do Campo Alegre, Casa da Música, Trindade, Campo 24 de Agosto e Estádio do Dragão.

Na rede de metro, a operação, habitualmente interrompida de madrugada, funcionará toda a noite de 'réveillon' e será reforçada, exceto na Linha Violeta (com destino ao Aeroporto e que encerra às 1.00 horas).

"O reforço da oferta arranca a partir das 22.00 horas e com serviço maioritariamente em veículos duplos, prolongando-se até às 5.00 horas de 1 de janeiro", informa a empresa Metro do Porto, em comunicado.

O metro reforça também a oferta no domingo, com veículos duplos nas linhas Azul, Vermelha, Amarela e Laranja, devido à tradicional Corrida de São Silvestre do Porto, que se realiza a partir das 18.00 horas e na qual participam milhares de atletas.

O Porto marca a entrada em 2019 com o tradicional espetáculo de fogo de artifício, lançado às 00.00 horas de 1 de janeiro, e com um concerto pelo músico Pedro Abrunhosa.

A noite de passagem de ano do Porto terá ainda mais três palcos alternativos: largo Amor de Perdição (Cordoaria), praça Gomes Teixeira (Leões) e praça dos Poveiros.

"Mas a contagem decrescente para a entrada de 2019 começa logo a 29 de dezembro, com um espetáculo de Diogo Piçarra na sala maior da cidade", anunciou, referindo-se à avenida dos Aliados, a Câmara Municipal do Porto.

A autarquia alertou para os condicionamentos de trânsito já a partir de sábado, aconselhando as pessoas a deixarem o carro nos parques de estacionamentos na periferia e a usarem os transportes públicos para efetuarem o restante percurso até ao centro da cidade.

Por seu lado, a PSP anunciou uma operação de segurança entre as 20.00 horas de segunda-feira e as 17.00 horas de terça-feira.