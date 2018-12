Metro sem restrições de velocidade

JN Hoje às 16:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Terminaram esta quinta-feira as restrições de velocidade em 25 veículos do metro do Porto da tipologia Eurotram, depois de um incidente em novembro que limitou a velocidade máxima a 50 km/h e ditou a chamada da frota às inspeções.

Segundo a empresa Metro do Porto, "esta quinta-feira foi feita a vistoria ao último veículo e nenhuma anomalia foi detetada, tal como tinha acontecido nas outras 24 também inspecionadas".

O incidente aconteceu na madrugada do dia 24 de novembro, num túnel entre a Rua Gonçalo Cristovão e a Praça da República, no Porto, quando o veio que liga as rodas ao chassis partiu-se.

O túnel, de cerca de 200 metros, não serve para viagens comerciais e só é utilizado para efeitos técnicos, e na composição apenas seguia o condutor.

A Metro do Porto reafirma ter seguido os procedimentos de segurança após o incidente e reitera "não haver motivo para alarme".