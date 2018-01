Metro do Porto terá obras em abril de 2019

CARLA SOFIA LUZ Hoje às 00:30 Facebook

Expansão da Linha até Vila d"Este avança primeiro e seguir-se-á a Linha Rosa em julho.

As obras de expansão do metro chegarão a Gaia em abril de 2019 e ao Porto em julho desse ano. Os contratos para a elaboração dos projetos do prolongamento da Linha Amarela até Vila d"Este e da nova Linha Rosa, entre a Boavista e São Bento, são assinados esta segunda-feira, dando-se o primeiro passo para a expansão da rede que trará mais 33 mil clientes por dia.

