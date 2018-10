Michael Sutton: "Os mares têm muito para dar-nos se formos capazes de cuidar deles"

Hoje às 11:54 Facebook

Especialista com décadas de trabalho na defesa dos oceanos, o norte-americano Michael Sutton foi convidado especial do fórum Gaia Todo um Mundo. Como diretor-executivo da Fundação Goldman para o Ambiente, falou do prémio que a instituição sediada na Califórnia atribui desde 1990 a ativistas de todos os continentes.

Na conferência, a realizar na Casa Ferreirinha a partir das 10 horas, estará também LeeAnne Walters, galardoada pela investigação que conduziu em Flint, no Michigan, denunciando a contaminação da água que chegava às torneiras dos consumidores. Nestas linhas, Sutton fala-nos sobre o prémio e deixa alguns alertas sobre o ambiente e os mares.

O Prémio Goldman é atribuído a pessoas e não a instituições. Porquê?

Acreditamos no poder da liderança individual. A nossa missão é honrar ativistas ambientais que estão envolvidos em projetos locais, por todo o Mundo, em que as mudanças positivas surgem através da participação dos cidadãos e da comunidade. Ao premiá-los, procuramos inspirar outras pessoas comuns a fazer ações extraordinárias para proteger a Natureza.

De que forma o prémio ajuda a desenvolver os projetos, a região e o país a que diz respeito?

A cada vencedor é proporcionado um prémio monetário, publicidade e apoio adicional ao projeto. Também acompanhamos antigos galardoados, através de fundos e do trabalho em rede, apoiando ainda aqueles cuja atividade esteja em risco.

Portugal é dos poucos países europeus que ainda não constam da lista de contemplados. Não tem apresentado candidaturas?

Há realmente vários países europeus que ainda não foram reconhecidos pelo Prémio Goldman. Não recebemos muitas nomeações de Portugal. Gostaríamos de ver mais. Espalhe a palavra.

Por que motivo a Fundação Goldman aceitou este convite?

O evento de Gaia é importante a nível mundial e o Prémio Goldman reconhece líderes e ativistas ambientais da Europa e de todo o globo. A iniciativa Gaia Todo um Mundo é um excelente palco para promover o ativismo e a liderança ambientais.

Do que vai falar nessa que será então a primeira conferência da Fundação Goldman em Portugal?

Falarei acerca da importância da liderança no campo ambiental numa altura em que a Terra está em crise. O nosso ambiente enfrenta tantos desafios - a começar pelas alterações climáticas, mas incluindo a sobre-exploração dos recursos naturais, a poluição e por aí fora - que é necessário encorajar cada vez mais pessoas a proteger o planeta.

Vários estudos apontam a probabilidade de em 2050 haver mais plástico do que peixe nos oceanos. Que comentário faz?

A poluição dos oceanos, sobretudo a causada pelos plásticos, é um problema sério. Mas há esperança: estamos a tentar limpar o plástico que já está nos oceanos, os governos começam a tomar medidas. Por exemplo, a Califórnia proibiu os restaurantes de dar aos clientes palhinhas de plástico com as bebidas, a não ser que eles peçam.

Os esforços para a redução da sobrepesca estão a ser suficientes para evitar o desaparecimento das espécies?

A sobrepesca tem sido uma das maiores ameaças aos nossos oceanos. A boa notícia é que temos capacidade para controlar o esforço de pesca e até para fechar algumas indústrias com o objetivo de restabelecer as populações piscícolas. Por todo o Mundo, temos visto indústrias a assumir uma boa gestão dos recursos e os melhoramentos a nível de gestão beneficiam as populações piscícolas e os ecossistemas marinhos, e também as comunidades piscatórias.

As alterações climáticas estão a provocar a acidificação dos mares. Qual é a solução?

A acidificação provocada pelas alterações climáticas é uma das maiores ameaças ao nosso planeta. Não só porque os níveis da água do mar estão a aumentar, mas também porque é cada vez maior a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera que é absorvido pela água, o que torna os oceanos mais ácidos. Isso não é saudável para muitos organismos que estão na base da cadeia alimentar marinha. A única forma de combater a

acidificação é reduzindo o dióxido de carbono na atmosfera.

A contaminação dos oceanos é perigosa para as espécies e para as pessoas que comem peixe...

Algumas espécies, em especial os grandes predadores como o tubarão, o atum e o peixe-espada, absorvem mercúrio e outros contaminantes que estão nos oceanos. O salmão de viveiro também vai buscar contaminantes à sua alimentação. Geralmente, comer peixe que está mais abaixo na cadeia alimentar, como sardinhas, anchovas e cavala, é melhor para a saúde. Felizmente os governos monitorizam de perto a segurança do pescado testando os contaminantes e emitindo alertas quando necessário.

Como imagina os mares dentro de cem anos?

A minha esperança é que consigamos restabelecer a abundância dos mares em menos de cem anos. Afinal de contas, uma melhor gestão significa que os oceanos vão poder dar-nos mais, em termos de pescado e de outras funções do ecossistema. Os nossos mares têm muito para dar-nos se formos capazes de cuidar deles melhor do que fizemos no passado. Muitos dos vencedores do Prémio Goldman trabalham na conservação marinha e estamos muito gratos pelos seus esforços a favor do planeta azul.