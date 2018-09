Miguel Santos desiste da corrida à Distrital do PSD

J.N. 08 Junho 2018 às 11:50 Facebook

Miguel Santos, deputado e atual vice-presidente da Distrital do PSD/Porto, anunciou, esta sexta-feira, que não formalizará a sua candidatura à liderança da estrutura.

Miguel Santos explica, em comunicado enviado aos militantes, que não pretende "contribuir para a atual proliferação de candidaturas" que, na sua opinião, "transcendem a prioridade do interesse coletivo, porque correspondem a subdivisões aritméticas, de cariz mais tático do que propriamente substantivo".

"Trata-se de um processo em que não me revejo, onde não existem condições de estabelecer compromissos perduráveis e sustentáveis e para o qual não possuo qualidades políticas e pessoais para desempenhar um papel ativo. Interpreto que se misturam pretensões e acomodações com causas e convicções políticas, não sendo claro, para mim, quais as que estão a ser priorizadas", escreve o atual vice-presidente da Distrital, acrescentando que "não integrará qualquer órgão distrital de qualquer das candidaturas".

"Retiro esta candidatura como a iniciei, livre e sem compromisso algum que não seja a minha interpretação da necessidade futura de uma mudança efetiva na forma de fazer política no PSD do distrito do Porto, sem ruturas nem suturas, mas privilegiando a participação dos militantes e a abertura do partido à sociedade civil", explica Miguel Santos.

Na corrida à Distrital, mantêm-se Rui Nunes, Alberto Santos e Alberto Machado.