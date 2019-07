Milhares de crianças e jovens participam em campos de férias

Célia Soares Hoje às 17:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Para ocuparem os filhos nos tempos livres, muitos são os pais e as famílias que recorrem aos campos de férias. Em Gaia e em Valongo, há programas especialmente pensados para crianças e jovens com deficiência.

No Porto, muitos dos desafios lançados pela Missão Férias@Porto, que decorre até 30 de agosto, realizam-se entre o Complexo Desportivo do Monte Aventino e os pavilhões municipais Irene Lisboa e do Viso. E, de segunda a sexta-feira, entre as 8.30 e as 18 horas, o programa conta com atividades como visitas a museus e parques temáticos, praia, piscina, cinema e sessões de teatro. Há ainda visitas a espaços como o parque aquático de Amarante e a Magickland, em Penafiel. Dos seis aos 15 anos, as crianças e jovens participam nas "semanas aventura", "semanas fantasia" e "semanas descoberta", nomes alusivos ao tipo de atividades realizadas com o apoio dos monitores.

Também na Invicta, o Clube de Minigolfe do Porto promove, durante o mês de julho, uma Academia de Verão gratuita. Dos seis aos 15 anos, as crianças podem participar nas aulas que decorrem às terças e quintas-feiras, das 9 às 12 horas.

Em Matosinhos, o programa Matosinhos Verão 2019 decorre até 26 de julho e divide as atividades pelo período da manhã e da tarde. Primeiro, realizam-se as atividades desportivas. Depois, as atividades educativas e culturais.

Com a mesma duração do programa de férias promovido pela Câmara do Porto, o "TOK'A MEXER Valongo", que também decorre até ao final de agosto, conta com atividades desportivas e desafios de caráter lúdico e recreativo. Entre muitas outras atividades, as crianças e jovens participam em visitas temáticas ao Parque das Serras do Porto a exposições e caminhadas ecológicas. E este ano, a Digital Summer @ CCDV vai animar os participantes mais crescidos. Uma atividade em que os jovens dos 12 aos 15 anos vão aprender a programar um robot e a criar uma aplicação. Além do TOK'A MEXER, o município promove este verão o OTL Especial@rte". O programa, destinado a crianças e jovens com deficiência, dinamiza atividades como pintura, dança e teatro. E, todas as semanas, há saídas para o exterior em que as crianças visitam espaços como a Casa do Kastelo ou o quartel dos bombeiros de Valongo.

Também o município de Gaia tem um programa de atividades para as crianças com deficiência: o Gaia Aprende+(i) que até 14 de agosto desenvolve atividades como cinoterapia, equitação com fins terapêuticos, música, dança e meditação. Até 30 de setembro, o município realiza ainda várias atividades em parceria com várias instituições, no âmbito do programa Gaia Aprender+Férias Escolares. Entre outras iniciativas, as crianças e jovens participam em workshops de atividades pedagógicas. Além disso, o pelouro do Desporto promove, até 9 de agosto, o Gaia Férias+, destinado a jovens dos 10 aos 15 anos. Um prograna que tem como principais objetivos proporcionar vivências lúdicas e desportivas aos mais novos, fomentando a inclusão social e promovendo hábitos de vida saudáveis.

Universidades abrem portas aos mais novos

No verão, várias universidades também acolhem os mais novos. No Porto, a Universidade Júnior promovida pela Universidade do Porto acolhe este ano mais de sete mil jovens do 5º ao 11º ano. Este ano, os participantes têm à sua escolha 175 atividades semanais desevolvidas pos professores e investigadores da instituição. E há programas para todas as faixas etárias: Experimenta Verão (5º e 6º ano), Oficinas de Verão (7º e 8º ano) e o Verão em Projeto (do 9º ao 11º ano). De forma geral, a Universidade Júnior decorre ao longo deste mês. Mas, há algumas atividades que se realizam nas primeiras semanas de setembro.

Em Coimbra, a Universidade de Verão decorre até 26 de julho e é composta por atividades letivas de 21 áreas de saber, que englobam as faculdades e os departamentos da Universidade de Coimbra. Os jovens do 9º ao 12º ano têm ainda atividades desportivas e culturais que lhes permite ficar a conhecer melhor a cidade.

Já em Lisboa, a iniciativa Verão na ULisboa dinamiza, até dia 12, atividades de caráter científico, lúdico e desportivo que convidam os jovens, por exemplo, a "descobrir a mente humana" e a "investigar ciências". Há jogos, experiências, visitas e workshops.