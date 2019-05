Milhares de mulheres vão correr no Porto e fundos revertem para o IPO

Ana Rodrigues Hoje às 22:45 Facebook

A 14.ª edição da corrida da mulher vai realizar-se dia 19, pelas 10 horas, com partida na Alameda das Antes e chegada na Avenida dos Aliados. Os fundos revertem a favor do IPO-Porto.

A prova, que já conta com 20 mil mulheres inscritas, é exclusivamente feminina e abrange um percurso de 5kms, que pode ser feito a correr ou a caminhar.

A iniciativa da Run Porto terá 22 nacionalidades representadas e apela à reflexão, tendo como objetivo sensibilizar as mulheres a prevenir e a tratar o cancro da mama. "Na partida, todas as mulheres poderão encontrar balões biodegradáveis com mensagens de força, solidariedade e apoio", conta Marta Marques, do departamento de comunicação de marketing da EDP.

Segundo Jorge Teixeira, líder da entidade organizadora, "o evento vem dar uma energia particular ao mês de maio, mês da mãe, mês da mulher". O impulsionador acredita que a atividade é considerada "um hino" ao ser feminino.

Este ano, a corrida vai contar com a participação do Egoísmo Positivo, uma associação que cria oportunidades a quem tem dificuldades motoras a participar na prova, empurrando-as até à meta.

As inscrições continuam abertas até ao dia 14.

Ao longo das 13 edições, o evento já angariou fundos que ultrapassaram os 240 mil euros, doados ao IPO-Porto.