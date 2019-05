Miradouros atraem turistas e fazem parte dos roteiros mesmo estando degradados

Abílio Ribeiro Hoje às 00:45 Facebook

São locais históricos e com as melhores vistas da cidade do Porto. E todos os dias recebem visitantes, mesmo estando condenados ao esquecimento e abandono.

Apesar disso, os miradouro da Vitória, do Colégio dos Órfãos, do Monte do Tadeu e das Fontainhas estão referenciados em sites ligados ao turismo, como o Tripadvasior ou o Visit Porto, fazem parte de roteiros organizados por guias e são considerados os "melhores sítios para namorar ou fotografar". A Câmara do Porto garante que estão em marcha projetos para a reabilitação daqueles que ficam situados em espaço público.