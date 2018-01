Missa de natal no rito Ortodoxo juntou emigrantes ucranianos no Porto

Luís Moreira Ontem às 23:41 Facebook

Os padres ucranianos Vasyl Bundzyak e Serhii Kovalchuk, pertencentes ao ramo português da Igreja Ucraniana Ortodoxa do Patriarcado de Kiev, celebraram domingo, na igreja católica da Misericórdia, no Porto, o Natal Ortodoxo, numa missa para emigrantes ucranianos, e dos países do leste da Europa.

O ato religioso contou com a participação de emigrantes do norte do país, nomeadamente de Porto, Braga e Aveiro.

Radicado em Braga, Vasyl Bundzyak foi, recentemente, homenageado pelo presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, durante a visita de Estado que efetuou a Portugal. O sacerdote, que tem a seu cargo a paróquia de Aveiro, é presidente UPE-Ucrania/Portugal/Europa - Associação Centro Social e Cultural Luso-Ucraniano, que tem sede em Braga.

O Centro realiza atividades de divulgação da cultura e das tradições do país, acolhendo no seu seio um rancho folclórico ucraniano.

Desenvolve, ainda, ações de apoio a emigrantes em vários domínios nomeadamente no de apoio jurídico. Periodicamente, publica um boletim, o «Solidaridae Ucrania», nas duas línguas, português e ucraniano dirigido à comunidade residente em Portugal.