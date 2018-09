Mojitos e cocktails feitos de Porto ao entardecer

A. C. Hoje às 22:04 Facebook

Apesar de o final do verão estar cada vez mais próximo, ainda há sunsets pela cidade. Este sábado à tarde, o jardim das Oliveiras encheu-se de apreciadores de vinho do Porto prontos para saborear a bebida de formas diferentes.

Sentados numa mesa, Fernando Cardinal e Helena Ferreira esperavam que tudo ficasse pronto para começarem a provar as novidades do vinho do Porto. "É a primeira vez que vimos cá. Estamos só à espera que comece para experimentar", contou o casal.

Também a estrear-se no Porto Wine Day, o vinho Porto Cruz deu a conhecer cocktails inovadores e próprios para serem servidos em bar. Paulo Ramos, em representação da marca, mostra uma das suas receitas: o CosmoPorto, feito com rosé da Cruz, triple sec e sumo de arandos, com uma casca de laranja. A bebida é servida por três euros.

Com propostas para cada um dos cinco vinhos que apresentavam, a marca Régua serviu mojitos refrescantes. "Hoje, estamos a tentar fazer algo mais fresco, já que é um sunset e o dia está quente. Um bom mojito pareceu-nos bem", explicou Miguel Dias, barman da marca. A bebida é feita com um porto branco bem fresco, xarope de cana açúcar, sumo de lima, hortelã e soda ou espumante para terminar, explicou ao JN.

A quinta edição do Porto Wine Day termina hoje com uma regata pelo Douro até à região de produção.