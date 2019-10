Montagem do estaleiro dá início à construção da Pediatria do S. João

Marisa Silva Hoje às 16:27 Facebook

A montagem do estaleiro marcou, na manhã desta terça-feira, o arranque da construção da nova ala pediátrica do Hospital de S. João, no Porto. Os trabalhos deverão estar concluídos em 2021.

A ala, que ficará integrada no edifício central do S. João, conta com 98 camas para o internamento pediátrico. A construção está ao cargo da Casais - Engenharia e Construção, tendo o projeto foi desenvolvido pela empresa Aripa Arquitectos.

A nova Pediatria, com um custo estimado de 26 milhões de euros, vai acolher seis especialidades, além do serviço de urgência: neonatologia, medicina intensiva, oncologia, cardiologia, cirurgia e a primeira unidade de queimados pediátricos do Norte.

Atualmente, alguns estão alojados no núcleo central do S. João, enquanto outros permanecem num edifício de alvenaria, no exterior do hospital. Os contentores, que ao longo de quase uma década abrigaram crianças e jovens, foram desmontados em julho. Custavam quase 100 mil euros por ano.