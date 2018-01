Moradores do Porto terão fatura da água com novo modelo

Hoje às 18:45 Facebook

A Águas do Porto criou um novo modelo de fatura com o objetivo de "reduzir as dúvidas que o valor de uma fatura possa eventualmente suscitar junto do consumidor".

Em nota publicada no seu site oficial, a autarquia do Porto anuncia que o novo modelo de fatura entra em vigor este mês, apresentando uma nova organização dos elementos de forma a tornar a informação "mais clara" para "consulta mais fácil".

De acordo com a câmara do Porto, através deste novo formato o cliente consegue de imediato verificar a data limite de pagamento, a média comparada de consumos, os valores associados aos serviços prestados de água, águas residuais, resíduos urbanos e outros, sempre com o IVA respetivo, bem como as leituras anteriores efetuadas pela empresa.

"No novo modelo, pode ainda aceder a informação relativa ao Controlo de Qualidade da Água na cidade do Porto", informa a autarquia liderada pelo independente Rui Moreira, garantindo que "os valores processados e os valores a pagar são mais percetíveis, a organização é mais clara e as mensagens mais explícitas".

Esta mudança, garante a autarquia, vai ao encontro das sugestões dadas pelos próprios clientes e cumprindo as novas exigências da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).

Na nota publicada esta quarta-feira, a câmara do Porto aproveita ainda para informar que, "com a entrada em vigor do novo tarifário, procedeu-se à alteração do modo de cálculo do valor a cobrar relativo às tarifas de disponibilidade que, a partir de 1 de janeiro de 2018, são calculadas em função dos dias a que corresponde o período de faturação. Também este procedimento já é expresso neste novo modelo de fatura".