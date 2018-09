Moreira defende Empresa Municipal de Cultura para "agir sem privatizar"

05 Junho 2018 às 15:59 Facebook

O presidente da Câmara do Porto defendeu, esta terça-feira, que a Empresa Municipal de Cultura (EMC), chumbada pelo Tribunal de Contas (TdC), é um "instrumento fundamental" para a autarquia "agir sem privatizar no domínio da cultura".

"As empresas municipais [EM] são uma alternativa a ter de concessionar serviços. São uma forma de mitigar a grande pressão que existe para o 'outsoursing' [externalização]. O interesse público está melhor preservado se estiver no domínio público", explicou na reunião camarária o autarca que, na segunda-feira, anunciou o recurso ao Tribunal Constitucional (TC) devido ao segundo chumbo do TdC à criação da Empresa Municipal de Cultura do Porto (EMCP).

De acordo com Moreira, a Câmara do Porto precisa de "um instrumento que, não tendo a rigidez do município, permita, sem privatizar, agir no domínio da cultura", notando que, no Teatro Rivoli existem já "problemas", nomeadamente devido à contratação de "algumas pessoas em regime de precariedade" e a "muitas dificuldades" na contratação de companhias estrangeiras.

"Para nós é fundamental a EMCP, tanto mais que a forma da contratação pública nos vai complicando os modelos", observou o independente.

Falando ao executivo na reunião pública, Moreira assegurou que encontrará alternativa à EMCP, caso necessário, mas não deixará de lutar por ela.

"Não tenham dúvidas: se não podermos caçar com cão, caçaremos com gato. Mas não deixaremos de lutar para caçar com cão", destacou.

"Este foi um assunto amplamente discutido na campanha eleitoral e foi sufragada determinada opção. Iremos tentar levar a nossa avante, principalmente porque a interpretação da lei nos coloca grandes dúvidas", destacou.

Segundo Moreira, "se a lei não corresponde ao espirito legislador, que se altere a lei".

"Entretanto, tentaremos viver de acordo com o que podemos, usando instrumentos até agora à disposição", observou.

Na reunião, o socialista Manuel Pizarro disse não ter ficado surpreendido com a segunda recusa de visto do TdC, noticiada na segunda-feira pela agência Lusa, e notou ainda não estar em causa "uma questão dramática".

"Entendemos a importância da EMCP para a gestão de alguns equipamentos, mas para muitas outras áreas a sua importância é relativa", disse.

O vereador indicou que o PS está "disponível para um debate para o conjunto do setor empresarial local do Porto", designadamente "sobre a forma" como o mesmo podia ser "organizado em prol da cidade".

Já Álvaro Almeida, vereador social-democrata, lembrou que o PSD "sempre considerou" que, no caso em concreto, estava em causa "uma má utilização de uma empresa municipal".

"A minha sugestão era que se aproveitasse esta dificuldade jurídica para refletir sobre a utilização das EM no município", afirmou.

Almeida defendeu também que o chumbo do TdC não devia ser "obstáculo a que autarquia continuasse a implementar a sua política cultural".

Aprovada em julho de 2017 em reunião camarária, a EMCP foi contestada pelo PS, PSD e CDU, designadamente por ter sido apresentada pelo independente Rui Moreira a dois meses das eleições autárquicas.

A câmara pretende, entre outros aspetos, que a empresa assegure a gestão e programação do Cinema Batalha, Galeria Municipal do Porto e respetivo auditório, Teatro do Campo Alegre, Teatro do Rivoli, Teatro Sá da Bandeira e Coliseu do Porto.

O TdC chumbou pela segunda vez a EMCP por não ser "tendencialmente autossustentável", devido à "insuficiência do estudo de viabilidade económica" e a violações do regime jurídico de atividade empresarial".

No acórdão de 29 de maio, o TdC assinala não ter "qualquer sentido a conclusão" da autarquia de que "a atuação" daquele órgão "representa uma «inconstitucionalidade por violação do princípio da exclusividade constitucional da competência dos órgãos de soberania".