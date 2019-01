Moreira deixa três linhas da Gondomarense até ao Campo 24 de Agosto

Carla Soares Hoje às 18:45, atualizado às 18:50 Facebook

Rui Moreira adiou a saída para o Dragão dos terminais das linhas 55 (Baguim), 69 (Fânzeres) e 70 (Formiga), enquanto não houver passe único. Poderão ir até ao Campo 24 de Agosto.

As linhas para as quais a Câmara do Porto abre agora exceção são todas da Gondomarense.

No final de uma reunião da unidade técnica de gestão da STCP, no Porto, onde Rui Moreira se fez acompanhar da vereadora dos Transportes, Cristina Pimentel, o presidente da Câmara revelou ao JN ter recuado no seu anúncio inicial de retirar da Baixa todos os operadores privados do eixo de S. Roque, perante os apelos e contestação dos municípios vizinhos, a que diz ter sido "sensível".

"Temos a certeza de que há uma parte significativa que tem de ficar no Dragão", afirmou Rui Moreira, recordando que, "a certa altura", o Município do Porto pensou também que a STCP teria de mudar para a zona do estádio. "Mas depois chegamos à conclusão de que, pelo menos por um tempo, poderia ir até ao Bolhão", sublinhou o autarca. Agora, a exceção será também para linhas de operadores privados que entram pelo eixo de S. Roque e poderão parar no Campo 24 de Agosto.

"Aquilo que estamos agora a ver é qual é a capacidade que há de, mantendo a decisão do Dragão como definitiva, podermos adiar em relação a uma ou duas linhas por não haver passe único, tentando prorrogar um pouco mais". Rui Moreira falava na Casa do Roseiral, no final da reunião da unidade técnica da STCP, onde estiveram precisamente os autarcas de Gondomar, Marco Martins, e de Valongo, José Manuel Ribeiro.

Entretanto, a Câmara do Porto confirmou que são três linhas. "As linhas 55, 69 e 70 da Empresa de Transportes Gondomarense (ETG), atualmente com o seu término na Rua Alexandre Braga, serão temporariamente, e enquanto as condições de segurança da empreitada de requalificação da Avenida de Fernão de Magalhães o permitam, deslocadas para o Campo 24 de Agosto, não efetuando para já o seu término no Interface do Dragão".

"Esta solução será temporária e abrange apenas as citadas linhas, ficando a data definitiva de alteração do término para o interface do Dragão dependente da evolução das condições de segurança decorrentes das obras na Avenida de Fernão de Magalhães e do futuro túnel de acesso à cave logística do Mercado do Bolhão", acrescenta a Autarquia.

De resto, "todas as restantes alterações anunciadas manter-se-ão inalteradas, ou seja, com términos no interface do Dragão. Esta solução de transferência faseada permitirá uma transição mais gradual para o terminal do Dragão". Estas medidas de faseamento de algumas linhas "mereceram a compreensão dos autarcas presentes", sublinha ainda.

Deste modo, transitam de imediato (5 de fevereiro) para o terminal do Dragão as linhas 33 (Valongo), 34 (Terronhas), 27/29 (Boca da Foz do Sousa), operada pela ETG; 5 (com destino a Modelos), da AE Martins; a linha 106/514,para Paços de Ferreira (por Frazão e São Roque), operada pela Pacence/Landim; e a linha 1 para Penafiel, operada pela Valpi.

A STCP mantém-se na Baixa, isto é, na Rua do Bolhão, para onde transitam os términos das linhas que terminavam em Alexandre Braga.

Recorde-se que Gondomar, Valongo e Paredes ameaçaram, na semana passada, abandonar o concurso global para a concessão de 2020, por estarem descontentes com as alterações impostas pelo Porto.