Moreira diz que aeroporto de Vigo tem que ser o do Porto

Hoje às 18:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Em entrevista ao jornal espanhol "La Voz de Galicia", o autarca Rui Moreira manifesta a vontade de cooperar com a Galiza, até pela proximidade geográfica, mas diz que o aeroporto Francisco Sá Carneiro deve prevalecer sobre o de Vigo.

"Sou partidário de dizer que não queremos o AVE (comboio de alta velocidade). O governo português continua a falar dele, mas no Porto dizemos que não, porque o temos em Vigo. O AVE precisa dos portugueses que vivem no Norte, que são 2,5 milhões. Nós temos que dizer que o AVE do Porto é Vigo e que o aeroporto de Vigo tem que ser o do Porto, porque o de Vigo não tem condições", disse o presidente da autarquia portuense, também afirmando que se sente "melhor em Sanxenxo (Galiza) do que no Algarve".