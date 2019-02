Moreira e Pizarro trocam acusações sobre o despejo de reclusa

Hoje às 14:49 Facebook

Rui Moreira e Manuel Pizarro trocaram, esta quinta-feira, acusações na reação ao despejo de uma reclusa do Lagarteiro, no Porto.

Uma reclusa que vai sair em liberdade na próxima semana não tem onde viver porque lhe foi retirada a casa no Bairro do Lagarteiro, no Porto.

A casa foi retirada porque não estaria a ser usada e haveria rendas em atraso desde 2012 e 2014. O assunto foi debatido na reunião do Executivo de terça-feira.

Quando foi condenada, Paula Gonçalves morava numa habitação social no Bairro do Lagarteiro, em Campanhã, com os três filhos, na altura menores: Paulo, Fábio e Lisandra. A reclusa está agora prestes a sair em liberdade, depois de ter estado presa cerca de oito anos por tráfico de droga na cadeia de Santa Cruz do Bispo.