Morreu Aureliano Veloso, antigo presidente da Câmara do Porto

Aureliano Capelo Pires Veloso, o primeiro presidente da Câmara do Porto democraticamente eleito (1977-79), morreu, aos 95 anos de idade.

Aureliano Veloso era pai do músico e cantor, Rui Veloso, e irmão de Pires Veloso, "vice-rei do Norte" e candidato à presidência da República em 1980.

Nascido na freguesia de Folgosinho, em Gouveia, a 25 de fevereiro de 1924, Aureliano Veloso licenciou-se em Engenharia Químico-Industrial pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em 1949.

Foi eleito presidente da Câmara do Porto, como independente pelo PS, nas primeiras eleições autárquicas realizadas no país. Em 2011, foi agraciado com a Medalha Municipal de Honra da cidade do Porto.

As cerimónias fúnebres realizam-se, esta quinta-feira, às 16.30 horas, no Tanatório de Matosinhos.