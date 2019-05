Motéis quebram tabu e são segmento em "franca expansão"

Alfredo Teixeira Hoje às 11:09 Facebook

Muito procurados por jovens, mas também por quem quer apimentar o casamento.

Localizam-se em zonas mais periféricas e longe da gentrificação turística. Enquanto a capacidade dos hotéis fica esgotada pelos estrangeiros, os motéis atraem muitos portugueses para escapadinhas amorosas e para apimentar o casamento. O que antes era malvisto é agora encarado com naturalidade. E o sucesso é tanto que só no Grande Porto existem quase duas dezenas, alguns recentes, e há quem aposte em obras de expansão. O Norte é a região com mais unidades do género, referem os empresários

"Este é um segmento de mercado na hotelaria em franca expansão e a oferta será cada vez maior", afirma ao JN Rodrigo Pinto Barros. O presidente da APHORT - Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo sublinha que aquelas unidades ultrapassaram o estigma da ligação à prostituição.