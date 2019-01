Hoje às 14:39 Facebook

Um motociclista morreu, esta sexta-feira ao início da tarde, num acidente junto ao nó das Antas, na VCI, Porto.

Segundo os Sapadores do Porto, o acidente ocorreu no sentido Arrábida-Freixo, e o trânsito faz-se apenas por uma via.

O óbito foi confirmado no local, soube o JN.