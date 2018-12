Movimento de Moreira pede divulgação de aúdio da comissão da Arrábida

Carla Soares Hoje às 12:14 Facebook

O movimento independente de Rui Moreira pediu, esta quarta-feira de manhã, a divulgação do áudio da comissão em que o representante socialista e relator Pedro Braga de Carvalho abandonou os trabalhos.

Em comunicado, a associação "Porto, o Nosso Movimento" defende a "divulgação pública do áudio da comissão em que o socialista se demite depois de apresentar falso relatório final sobre a Arrábida".

" A cultura democrática do 'centrão' constituído pelo PS e PSD funciona apenas quando um dos dois (ou ambos) está no poder. Na comissão de inquérito que está a decorrer no Porto, estes dois partidos não aceitaram a democracia, quando esta funcionou para desmascarar um truque. O relator do PS, Pedro Braga de Carvalho, prestou-se ao serviço de tentar fazer passar por 'relatório final' um seu documento, que os restantes membros da comissão nem sequer tinham ainda lido", acusa esta quarta-feira o movimento.

Para justificar o pedido do áudio, refere que "este comportamento desleal e anti-democrático levou vários membros da comissão a questioná-lo publicamente e também, pelo que se sabe, em plena comissão. Pedro Braga de Carvalho abandonou então os trabalhos, não por acaso imitando o PSD e desertando ao ser questionado. E não explicou como apareceu o falso relatório final" na comunicação social.

"A tentativa de recuperar para o PS alguma dignidade, num processo em que ficaram claras a deslealdade e falta de cultura democrática, levou Manuel Pizarro, vereador da Câmara do Porto e líder local do partido de Braga de Carvalho, a fazer afirmações escritas que ferem a verdade. Pizarro não assistiu a nenhuma sessão da comissão. Não assiste, aliás, há muitos meses, a qualquer sessão pública da Assembleia Municipal. Faltou, por consequência, à sessão onde foi discutida e aprovada a constituição da comissão. Mas escreve, acusando de forma pouco ética, sobre o que lá se passou e a que não assistiu", critica ainda no seu comunicado.

A associação que sustenta o movimento recorda em seguida que, "por decisão unânime dos membros da comissão, as sessões da comissão de inquérito são gravadas para melhor elaboração das atas". E, "em nome da verdade e da dignidade das pessoas envolvidas", anuncia "que pedirá ao presidente da Assembleia Municipal que, com autorização unânime dos membros da comissão, divulgue o registo áudio da sessão em que Braga de Carvalho se demitiu, incluindo a parte em que pede para que seja apagado".