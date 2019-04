Mulher de 93 anos saiu do hospital e dormiu na rua

Ana Rodrigues Hoje às 09:29 Facebook

Uma mulher de 93 anos foi encontrada na terça-feira a dormir numa rua da Baixa do Porto por um grupo de voluntários que prestam auxílio a sem-abrigo na cidade.

A idosa estava na Rua de Fernandes Tomás, embrulhada em cobertores. Pernoitaria ali há dois dias, depois de ter recebido alta do Hospital de Santo António, onde esteve internada devido a um AVC.

Segundo conseguiram apurar os voluntários do grupo Anjos Amigos, a mulher, que será de Bragança, fugiu do alojamento que lhe tinha sido disponibilizado pela Segurança Social após ter tido alta do hospital.