Multibanco indisponível para recarregar Andante Metropolitano

O Andante Metropolitano, que corresponde ao antigo passe de rede geral, só pode ser renovado nas lojas Andantes ou nas máquinas de carregamento do metro. O serviço através do multibanco continua indisponível.

Quase um mês após a entrada em vigor do passe único, mantém-se o problema nos recarregamentos através do multibanco do Andante Metropolitano, no valor de 40 euros. As máquinas ainda não reconhecem o novo tarifário.

De acordo com a Metro do Porto, a anomalia deve-se ao facto da SIBS, empresa responsável pela gestão das Redes ATM Express e Multibanco, ainda não ter procedido à atualização necessária para permitir o carregamento da nova modalidade do Andante.

A Metro do Porto já pediu solução para este problema em março, mas até agora ainda não obteve qualquer resposta por parte da SIBS.

Para já, os utilizadores terão de se dirigir às lojas Andante para efetuar a renovação da mensalidade ou dirigir-se às máquinas de carregamento do Metro.