O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, deixou claro, há pouco mais de um mês, no lançamento do concurso para a criação da Linha Rosa e para o prolongamento da Linha Amarela até Vila D'Este, que serão os municípios, e não o Governo, a definir a expansão da rede do Metro do Porto.

O JN ouviu os autarcas do Grande Porto. Cada um defende o seu concelho como prioritário quanto às futuras ligações.