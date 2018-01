Mural de Joana Vasconcelos vandalizado no Porto

Rita Neves Costa Hoje às 18:00, atualizado às 19:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O mural de oito mil azulejos instalado no restaurante Steak' n Shake, da autoria de Joana Vasconcelos, foi vandalizado.

O mural da artista plástica Joana Vasconcelos de oito mil azulejos, pintados à mão, foi vandalizado no Porto. A obra encontra-se instalada no restaurante Steak n' Shake e é considerado a maior obra pública da artista no Porto.

Com 20 metros de comprimento, o mural tem agora o nome de Joana Vasconcelos riscado, assim como o ano da sua criação. Ao lado da assinatura está agora escrita a seguinte frase: "E de tanto sofrer" a cor verde.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O dono do restaurante, Nuno Canelas, confirmou ao JN que o mural foi vandalizado, estando já a efetuar a operação de limpeza e remoção da tinta. Vasco Magalhães, também responsável pelo estabelecimento no Porto, respondeu por email ao JN, que "esta situação não é inédita".

Os responsáveis esperam que ainda esta terça-feira, "o mural não apresente qualquer vestígio deste ato de vandalismo".