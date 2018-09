Não docentes da escola do Cerco em greve por falta de pessoal

05 Junho 2018 às 13:18 Facebook

Twitter

Os trabalhadores não docentes do Agrupamento de Escolas do Cerco, na zona oriental da cidade do Porto, realizam uma greve de três horas na quarta-feira para denunciar "a falta de pessoal e a consequente falta de segurança".

Em declarações à Lusa, Lurdes Ribeiro, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte (STFPSN), referiu que a greve, com concentração, vai decorrer entre as 8.00 e as 11.00, na porta da sede do agrupamento.

"O Cerco é uma escola complicada, onde existe falta de segurança porque há uma falta muito grande de assistentes operacionais. Uma coisa está aliada à outra. As escolas do agrupamento estão inseridas numa zona com dificuldades", disse à Lusa a dirigente sindical, lembrando que "ainda há pouco tempo foi agredida uma professora de uma EB1, por encarregados de educação".

No dia 8 de maio, uma professora deste agrupamento, inserido num meio social e economicamente desfavorecido, necessitou de receber tratamento hospitalar, após ter sido agredida dentro da Escola EB1 do Lagarteiro por quatro adultos familiares de um aluno.

"O que acontece é que, como há poucos assistentes operacionais, é lógico que a segurança ainda fique mais em causa. A agravar a situação, cerca de oito funcionários que se encontravam a meio tempo, com contratos sazonais, já saíram para gozar o mês de férias a que têm direito", disse.

Segundo explicou à Lusa, "o contrato acaba a 22 de junho e por orientação do Ministério da Educação o agrupamento não lhes pode pagar as férias, têm mesmo de as gozar. Então já foram embora, com as aulas e todas as atividades ainda a decorrer".

"Isto fez com que a situação dos assistentes operacionais do Cerco ficasse ainda pior. É por esse motivo que se irão concentrar amanhã [quarta-feira], frisou.

Lurdes Ribeiro afirmou que neste protesto, os assistentes operacionais contam com a solidariedade dos professores e associações de pais e encarregados de educação e de estudantes.

De acordo com as informações que forneceu à Lusa, só na escola sede do agrupamento, frequentada por "mais de mil alunos", seriam necessários "mais cerca de 10 funcionários, além dos cerca de 20 existentes".

Numa manifestação de professores desta escola realizada a 14 de maio, para condenar a agressão a uma colega e exigir medidas de combate à violência, os docentes disseram aos jornalistas que a agressão ocorrida numa EB1 do agrupamento "não é um incidente isolado", mas "mais um envolvendo violência física ou psicológica de que docentes e não docentes têm sido vítimas".

Ana Paula Canotilho, professora de Artes, no agrupamento escolar, frisou na mesma ocasião, que "esta situação é agravada pela carência de pessoal não docente".