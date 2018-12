Não fica barato ter um bom Pai Natal

Alfredo Teixeira Hoje às 20:22 Facebook

Em média, cachê é de 100 a 150 euros por dia. Figuração feita por anões é um mercado em expansão.

Para quem faz figuração nesta altura do ano, o Natal tem uma magia ainda mais especial. Pais Natal, duendes, ajudantes de Pai Natal e Mãe Natal, fadas e anjos. As agências de talentos parecem não ter mãos a medir para satisfazer os clientes. Um Pai Natal ganha em média 100 a 150 euros por dia. Os melhores, com cabelo e barbas verdadeiros, conseguem chegar aos 200 euros, o preço também levado pelos duendes no caso de serem encarnados por anões, um mercado em expansão.

Os pais natais topo de gama (contam-se pelos dedos de uma mão) atingem os 500 euros. O principal objetivo é potenciar o consumo mas também levar os mais novos a acreditarem que afinal o Pai Natal existe.

Falar em preços é tabu tanto para agências como para agenciados. "A verdade é que tudo depende do tamanho da carteira de quem vai pagar pois há figurantes para todos os preços. Isso vê-se por exemplo nos eventos em espaços comerciais. Uns têm maior rigor do que outros. Na nossa agência pautamos pela qualidade", afirmou ao JN Tiago Paiva, diretor-geral da Make Me A Star, que tem agenciado Joaquim Rocha, o único Pai Natal certificado em Portugal.

"Somos uma agência de talentos e não de modelos, e isso tem-se revelado uma boa aposta. Quem nos contrata sabe com o que conta, com qualidade", acrescenta o empresário.

Eric Santos, ator formador e diretor-geral da Cast39, tem a mesma opinião. "Não é por acaso que muita gente recorre a agência quando quer um Pai Natal ou outra figura, pois sabe que assim não terá problemas. A angariação através de anúncio ou de boca a boca por vezes traz dissabores", explica. E exemplos não faltam, de cadeiras vazias em espaços comerciais, abandonadas por Pais Natal, impacientes com o calor do ar condicionado ou cansados do fato e das barbas e das birras das crianças.

REIMÃO FARIA

Reimão Faria Foto: Leonel de Castro/Global Imagens

Foi a Cast39 que agenciou Reimão Faria, de 48 anos e residente em Santa Maria da Feira, para o spot publicitário de um supermercado que neste momento passa nas televisões portuguesas. Reimão é anão e eram precisos sete para acompanharem a Branca de Neve. "Tínhamos apenas dois agenciados e acabamos por encontrar mais oito. Os pedidos dos clientes nem sempre são fáceis e a nossa missão é satisfazer, através do rigor e de todo um moroso processo de seleção", diz Eric Santos

Não ridiculariza. Faço isto porque gosto

Reimão está por estes dias à porta da Loja Cavalinho a encantar pequenos e graúdos que circulam pela Rua Formosa, na Baixa do Porto. "Faço de duende há vários anos. Adoro isto! Há momentos mortos mas depois há os outros em que chegam as crianças, que não me largam", conta, acrescentando existir alguma discriminação por parte de alguns pais. "Não somos deficientes e não acho que este trabalho ridicularize uma pessoa. Eu faço isto porque gosto e devia era haver menos preconceitos", acrescenta.

As recordações do bullying que sofreu em criança não desapareceram, mas, hoje, Reimão quer "é viver a vida". No resto do ano, faz figuração para televisão e em festas, como despedidas de solteiro, aniversários e eventos em discotecas. Mede 1,15 metros e este trabalho trouxe-lhe a vantagem de conhecer outros anões "como o Tiago Figueiredo, o Álvaro, a Maria ou o Vítor de Mirandela!".

De dinheiro não fala. Diz que é bem pago, mas que o que importa é divertir-se e contar com o apoio da família. "Gosto de ter visibilidade pois, lá por termos esta altura, não somos bichos! Somos humanos e somos úteis", frisa.

RUI NOGUERA

Rui Nogueira Foto: André Rolo / Global Imagens

Encarnar o personagem nem sempre é fácil e, para se ser Pai Natal, é obrigatório gostar mesmo de crianças. Não é por acaso que os melhores figurantes são geralmente pessoas idosas, carinhosas, habituadas a brincar com os netos.

Saio daqui cansado mas sempre feliz

Rui Nogueira leva esse conceito quase ao extremo. "Emociono-me com eles e por vezes é fácil verem-me com os olhos lacrimejantes, pela emoção de ver a alegria espelhada nos rostos das crianças. Não consigo evitar", diz este Pai Natal, de 67 anos, residente em Ermesinde (Valongo) e que há cinco anos anima a praça central do NorteShopping, em Matosinhos. Está vestido a rigor, ar bonacheirão, cabelo e barbas verdadeiros.

Com a ajuda da Mãe Natal, interpretada por Patrícia Almeida, de 21 anos e natural de S. João da Madeira, Rui tenta que os mais pequenos acreditem na personagem. "É um sonho antigo. Sempre disse que quando ficasse reformado queria fazer algo assim. Isto enche-me o ego e saio daqui cansado mas sempre muito feliz", explica, acrescentando que foi comercial durante 34 anos. "Geralmente um bom serviço é renovado de ano para ano. São raros os figurantes que cumprem os parâmetros exigidos. É preferível assim: caro mas bom", diz Tiago Paiva da Make Me A Star. O Pai Natal mais caro do país é, de acordo com informações das agências, o que se encontra no Chiado, em Lisboa. Ganha 2500 euros durante esta quadra.

DANIEL SIMÕES

Daniel Simões Foto: Amin Chaar / Global Imagens

Apesar dos seus 23 anos, Daniel tem já experiência em figuração. Há quatro anos que trabalha em eventos como hospedeiro e neste ano decidiu lançar-se no papel de Pai Natal. Muito alto e de longas barbas, desafia a pequenada para brincar, pintar um desenho e tirar uma fotografia. Está no Centro Comercial Parque Nascente, em Rio Tinto (Gondomar).

Sempre tive muito jeito para crianças

"Sempre tive muito jeito para crianças e como estou a tirar o mestrado de ensino de educação física isso também ajuda", explica o jovem que conta com o apoio dos seus dois ajudantes: Sofia, 20 anos, estudante de turismo, e Emanuel, de 24, preparador de encomendas. "Monetariamente é gratificante e vai ajudar-me nos estudos e a viajar", conta Daniel Simões.

Agostinho Magalhães

Agostinho Magalhães Foto: Igor Martins / Global Imagens

Há uma característica que une Rui Nogueira e Agostinho Magalhães: nunca se vestiram de Pai Natal quando os filhos eram pequenos. Agostinho tem 70 anos, reside no Porto, está reformado e costuma atuar para turistas junto à Sé. Toca banjo, mas neste Natal anima a ótica Óculos para Todos, na Rua de Sá da Bandeira. "Há dois anos tive esta ideia. Por que não ser um Pai Natal musical? É diferente", diz o ex-técnico de vendas que, quando se reformou, resolveu aprender a tocar um instrumento.

Porque não um Pai Natal musical?

"As crianças são um público fantástico porque são verdadeiras. Na Sé é diferente. Toco para os turistas, mas num espaço afastado por onde não circula a multidão. Só quem gosta é que vem ter comigo", refere Agostinho, que conta com a ajuda das duendes Rita, 20 anos, estudante de enfermagem e natural de Coimbra, de Cláudia, 17 anos, estudante de Direito e natural do Porto, e da pequena Carolina, de oito anos. Agostinho diz que "o dinheiro não é importante, o que interessa é ajudar". Amanhã vai estar a distribuir prendas na Obra de Frei Gil, em Ramalde. Pelo meio tem ensaios no Coral de Letras da Universidade do Porto.