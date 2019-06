No Porto passa-se 38 minutos por dia parado no trânsito

Célia Soares Hoje às 16:36 Facebook

Os resultados de um estudo realizado pela TomTom, empresa de GPS, mostram que os portuenses passam, em média, 28% de tempo extra em cada viagem nas filas de trânsito, o que faz do Porto a segunda cidade mais congestionada do país. A primeira posição da tabela é ocupada por Lisboa.

Segundo o estudo TomTom Traffic Index, na Invicta os condutores perdem, em média, 38 minutos no trânsito, o que equivale a um total de cerca de 145 horas anuais. Um número que, segundo Sofia Veríssimo, responsável pela TomTom em Portugal e em Espanha, é superior ao registado no ano passado. Sendo que as "alturas mais problemáticas do dia" são o período da manhã, entre as 8 e as 9 horas, e o período da tarde, das 18 às 19 horas.

O estudo, que analisou o trânsito em 403 cidades de 56 países de todo o Mundo, mostra ainda que "as estradas principais registam um valor significativamente maior de congestionamento (33%) do que as vias rápidas (19%)".

Na capital, os condutores passam, em média, 32% de tempo extra em cada viagem nas filas de trânsito. E a Lisboa e Porto seguem-se Braga e Funchal, onde a percentagem de tempo perdido em filas de trânsito é de 16%, e Coimbra, com 14%.