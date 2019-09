Nos bastidores da cidade do Porto a tecnologia é a melhor aliada

Célia Soares Hoje às 15:31 Facebook

É onde tudo acontece. No Centro de Gestão Integrada (CGI) da Invicta, com sede no quartel do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto, não há pausas. Dali, controlam-se ruas, carros, passadeiras, acessos, semáforos e até questões ligadas ao ambiente. E é a partir de lá que se escrevem os avisos para os painéis de informação dos túneis e são acionados os reboques.

Há ainda "câmaras de videovigilância acessíveis às forças de segurança", como referiu Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, na entrevista publicada esta semana no "Jornal de Notícias". O autarca assumiu que as autoridades usam os meios do centro para combater o crime.

No GCI trabalham diariamente elementos da Polícia Municipal, Polícia de Segurança Pública (PSP), da direção municipal da Mobilidade e Transportes, dos Sapadores do Porto e da Proteção Civil. A estes profissionais, juntam-se, nos dias em que há eventos na cidade, o INEM e os próprios organizadores, que acompanham assim o outro lado da festa.