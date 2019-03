Nostalgia e revolta na hora de sair do Bairro do Aleixo no Porto

Alfredo Teixeira Hoje às 13:56 Facebook

Saiu a Lena para o Bairro do Bom Pastor, a Fátima, irmã da Lena, foi para o de Vale Formoso, a Candidinha da Torre 3 já aqui não está, a Sãozinha também não, a Delfininha essa está presa, a Helena, a mãe do Márcio "Pescoço", foi para o Falcão.

O Aleixo está a ficar vazio, mas longe do objetivo traçado há seis meses pela Câmara do Porto. Por esta altura, o bairro já não deveria ter moradores. O presidente da Autarquia, Rui Moreira, assumiu há dias que foi impossível concretizar essa meta, dada a complexidade dos realojamentos e uma operação policial que durou dois anos e culminou em fevereiro com uma rede de tráfico. Das cerca de 100 famílias que moravam no Aleixo há meio ano, mantém-se no bairro metade.

Os que já saíram queixam-se de habitações pequenas e da falta de apoio na transferência por parte do senhorio. As três torres que restam (duas foram demolidas em 2011 e em 2013) estão maioritariamente vazias. Circular no interior dos blocos é entrar num mundo fantasma, com menos moradores mas com os mesmos toxicodependentes e traficantes, uns a consumir outros a vender.