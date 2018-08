Novas linhas do metro do Porto obrigam a perfurar jardins

CARLA SOARES 11 Maio 2018 às 10:21 Facebook



Estão a ser realizados estudos do subsolo no Porto e em Gaia.

Jardins e passeios do Porto estão a ser perfurados para estudos do subsolo nas zonas onde vai passar a nova Linha Rosa do metro, que terá quatro estações subterrâneas. Quarta-feira, a perfuradora Mustang A30 estava na Praça da Galiza, onde se procedia à sondagem até cerca de 25 metros de profundidade. E ali deverá continuar ao longo desta e da próxima semana.

Nesta semana, os trabalhos de sondagem geotécnica passaram pelo Jardim do Carregal, junto ao Hospital de Santo António. E vão incluir, depois da Praça da Galiza, outras zonas do centro da cidade como, por exemplo, as ruas de Miguel Bombarda, do Rosário e de Adolfo Casais Monteiro.

Algumas perfurações chegarão perto dos 50 metros. A ideia é estudar o que existe no subsolo, no Porto e também em Gaia, para se avançar com as novas ligações.

De acordo com a Empresa do Metro, os trabalhos estão a decorrer dentro dos prazos previstos. O objetivo é ter o estudo prévio das linhas e o estudo de impacto ambiental prontos em meados de junho. Segundo a mesma fonte, ainda não há uma decisão sobre como os novos troços em túnel serão construídos: usando uma tuneladora ou seguindo o método mineiro. Os resultados das sondagens em curso também servirão para determinar o método de construção mais adequado.

A Linha Rosa (G), que terá uma extensão de 2,5 quilómetros e quatro estações subterrâneas, irá assegurar, no Porto, a ligação entre S. Bento, Cordoaria/Hospital de S. António, Galiza/Centro Materno-Infantil e Casa da Música/Rotunda da Boavista.

Estudos também em Gaia

Em Gaia também estão esta semana a ser realizados trabalhos com perfuração do solo, designadamente perto do hospital. O prolongamento sul da Linha Amarela compreende a ligação de Santo Ovídio a Vila d"Este, servindo o Hospital de Gaia, numa extensão de 3,2 quilómetros e incluindo três novas estações.

As obras de construção das novas linhas arrancarão nos primeiros meses de 2019, devendo ficar concluídas em 2022. O investimento é de 290 milhões.