Novo concurso para reabilitar Liceu Alexandre Herculano já pode avançar

A Câmara do Porto aprovou esta terça-feira, por unanimidade, a adenda ao acordo de colaboração para a requalificação e modernização da Escola Secundária Alexandre Herculano, no Porto, que vai permitir avançar como o lançamento de novo concurso público.

Este documento foi acordado depois de a autarquia ter revelado, no início de janeiro, que o primeiro concurso para a empreitada ficou deserto porque as empresas interessadas consideraram o preço base de sete milhões de euros insuficiente para os trabalhos.

Segundo o documento aprovado esta terça-feira, a reabilitação da Alexandre Herculano custa 9,8 milhões de euros, sendo que 3,7 milhões do Governo e 950 mil euros da autarquia, a quem cabe ainda construir o pavilhão polidesportivo.

De acordo com o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, a construção do pavilhão seria necessária no âmbito da concretização da transferência de competências em 2021, já que nessa altura a autarquia passará a ser responsável por aquela escola.

Neste sentido, com este acordo, a autarquia está a antecipar um investimento que seria necessário ao normal funcionamento daquela estrutura.

Na reunião do executivo foi ainda aprovado o projeto de alteração dos Estatutos da Porto Vivo e da Domus Social, proposta que mereceu a abstenção do PSD e os votos contra do PS e da CDU.

O PS considera que esta alteração de estatutos promover uma política de habitação "para pobre e outra para ricos", defendendo que a questão do acesso à habitação deve ser uma prioridade transversal à estratégia municipal.

Já a CDU que disse ter as maiores duvidas sobre a proposta em apreço, defendeu que a Porto Vivo devia manter a sua intervenção na área da reabilitação urbana como até aqui.

Quanto a Álvaro Almeida do PSD sublinhou que a câmara está a passar um cheque em branco quando, nos estatutos, está a delegar poderes "em abstrato" e não em situações concretas.

Na resposta o vereador do Pelouro do Urbanismo, Pedro Baganha, rejeitou as insinuações do PS, garantindo que não há "uma política para pobres e outra para remediados", na medida em que nas competências da Sociedade de Reabilitação se mantêm, por exemplo, a gestão das ilhas.

Também o vereador da Habitação, Fernando Paulo, sublinhou que, no que respeita à Domus Social, as suas competências irão manter-se.

Foram ainda aprovados por unanimidade as propostas de celebração com a Direção-geral do Património, do protocolo de cedência das 85 obras de arte que compõe a coleção Miró, e com a Fundação Serralves do protocolo de depósito e promoção cultural das mesmas.

Durante a sua intervenção, o presidente da Câmara explicou que assinatura deste protocolo que implica que autarquia pague anualmente e, durante 25 anos, a quantia de 100 mil euros anuais mais IVA, e que estipula que o município suportará ainda as despesas de ampliação necessárias até ao valor máximo de um milhão de euros, foi um "bom negócio" para o município.

O autarca respondia ao vereador do PSD, Álvaro Almeida que questionou "quantas obras do estado que estão em museus em Lisboa é que são pagas pela câmara da capital".

Para Rui Moreira, a autarquia não conseguiria manter uma coleção como esta com os valores negociados com Serralves.

Segundo o independente, mesmo Serralves terá que encontrar fontes alternativas de financiamento, já que só a bilhética não será suficiente.

A autarquia aprovou ainda recusar a transferência das competências do Estado nas áreas de proteção animal, segurança alimentar, educação, cultura e saúde, publicadas na quarta-feira em diplomas setoriais.

Na proposta, o município explicou a sua recusa em assumir quaisquer competências em 2019, com a "apreciação geral sobre o processo em si, o conjunto de implicações financeiras, humanas e organizacionais, o tardio e escasso conhecimento sobre as matérias a transferir, as condições e as suas implicações".