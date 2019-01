Novo concurso para requalificação da escola Alexandre Herculano em breve

Isabel Peixoto Hoje às 19:33 Facebook

O preço-base do concurso público para a requalificação da Escola Secundária Alexandre Herculano, no Porto, vai ser revisto, anunciou António Costa na tarde desta segunda-feira. A revisão deverá estar concluída na próxima semana, para que o novo procedimento avence o quanto antes.

Essa foi uma das conclusões saídas da reunião entre o primeiro-ministro e o presidente da Câmara. Na sexta-feira passada, Rui Moreira tinha admitido um atraso no arranque dos trabalhos, porque, apesar de 14 empresas terem manifestado interesse na obra, nenhuma apresentou propostas válidas e todas coincidiram na conclusão de que o preço-base, sete milhões de euros, era insuficiente. Com a abertura de novo concurso, o atraso, segundo o autarca, seria de nove a dez meses.

Outra das medidas anunciadas por António Costa é que, com esta revisão, o Estado assume "o encargo de suportar o aumento do preço e, em contrapartida, o Município do Porto assumirá o encargo de executar a segunda fase da obra". Referia-se ao pavilhão da escola, que será para utilização também das comunidades vizinhas e que avançará mais cedo do que o previsto, tendo um concurso público próprio.

O primeiro-ministro sublinhou que "a revisão de preços obedece a regras legais e é um trabalho técnico que tem de ser feito entre os projetistas, técnicos da Parque Escolar e técnicos da Câmara do Porto". Nesse sentido, haverá reuniões de trabalho ao longo desta semana. "Não podemos estar sujeitos a uma pressão especulativa por parte dos empreiteiros", disse ainda o chefe do Governo.